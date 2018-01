Skoki Zajca, Jerala in Damjana v drugi seriji Športni prispevki RTV SLO2 19 Najbolj gledana tekma svetovnega pokala po vsem svetu; klasika, kot v glasbi dunajski koncert na prvi dan novega leta. Izjemni nemški skakalci so s svojimi letošnjimi rezultati poskrbeli, da je bila olimpijska arena že pred časom razprodana. V izjemnem ozračju pa bodo domačim skakalcem poskušali zmešati štrene predvsem Avstrijci, Poljaki, Norvežani, Japonci in tudi naši orli. Na tem prizorišču je imel doslej največ uspeha Weissflog, ki je zmagal kar štirikrat. Reporter bo Peter Kavčič.

