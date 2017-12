Finalna skoka P. Prevca in Fannemela v Engelbergu Športni prispevki RTV SLO2 Pred božičnimi prazniki in prvim vrhuncem sezone, novoletno turnejo štirih skakalnic, čaka skakalce še ena najbolj tradicionalnih preizkušenj. Engelberg s skakalnico pod mogočno goro Titlis je v tem stoletju stalnica v svetovnem pokalu smučarskih skakalcev. Je eno najuspešnejših prizorišč tudi za slovenske tekmovalce. Tu so zmagovali Petek, Peterka ter brata Peter in Domen Prevc. V najmočnejših reprezentancah bosta tekmi glavnim trenerjem pomagali pri izboru ekipe za novoletno turnejo, krog favoritov za zmago je širok. Le Freitag je v tej sezoni zmagal na dveh tekmah. Tekmeci mu želijo sleči rumeno majico. Sodobna skakalnica dovoljuje skoke prek 140 metrov. Čeprav Amman ne blesti v polnem sijaju, se tudi tokrat ob skakalnici obeta dobro vzdušje. Sezona svetovnega pokala 2017/2018 v smučarskih skokih prinaša 23 posamičnih in osem ekipnih tekem, od tega bo sedem izjemno napetih preizkušenj na letalnicah. Bogata sezona prinaša svetovno prvenstvo v poletih in vrhunec na olimpijskih igrah. Skakalce pa čaka še boj za lovoriki na novoletni in nordijski turneji. Zanimivih tekem ne bo manjkalo!

