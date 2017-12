Nastop Boštjana Klineta v Val Gardeni Športni prispevki RTV SLO2 68 Smuk v Val Gardeni sodi med klasike svetovnega pokala v alpskem smučanju. Kamelje grbine in poljana Ciaslat sta dela proge, ki ju lahko perfektno obvladajo le največji mojstri. Obeta se atraktivna tekma, polna nepozabnih trenutkov. V svetovnem pokalu v alpskem smučanju bo v sezoni 2017/2018 za moške 38 tekem, zaradi olimpijskih iger nekoliko manj kot običajno. Karavana bo obiskala 20 prizorišč, smučarji pa bodo svoje znanje razkazovali na najtežjih in najstrmejših progah Evrope in Severne Amerike. Spektakel je zagotovljen!

