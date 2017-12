Finale žensk na 800 metrov prosto Športni prispevki RTV SLO2 Evropsko prvenstvo v plavanju v 25-metrskih bazenih bo od srede, 13., do nedelje, 17. 12., bo v montažnem bazenu v novi večnamenski dvorani v Københavnu. Slovenijo zastopa 11 plavalcev: 8 žensk in 3 moški. Za nekaj naših bo to prvič večja članska tekma. Prva favorita v slovenski reprezentanci sta Stevens in Odrova. Slovenski plavalci so doslej na tovrstnih tekmovanjih osvojili 57 medalj, skupaj že 99. Vse je torej v pričakovanju stote. Sjöström, Hosszu, Cseh, Peaty … pa je le nekaj imen, ki bodo zagotovo zaznamovala to evropsko prvenstvo. 200 kravl v moški konkurenci je vedno poslastica, prav tako 400 mešano. Na 800 kravl se bosta skušali čim bolje odrezati Tjaša Oder in Katja Fain. Na 100 mešano je bil Peter Mankoč kar desetkrat prvak, od tega devetkrat zapored, v tej disciplino bo nastopila tudi Tjaša Pintar, ki bo med našimi plavala največ disciplin, kar pet, kravl, prsno in mešano. 50 delfin čaka Nastjo Govejšek. Bau bo tekmoval na 1500 kravl.

Finale žensk na 800 metrov prosto Športni prispevki Evropsko prvenstvo v plavanju v 25-metrskih bazenih bo od srede, 13., do nedelje, 17. 12., bo v montažnem bazenu v novi večnamenski dvorani v Københavnu. Slovenijo zastopa 11 plavalcev: 8 žensk in 3 moški. Za nekaj naših bo to prvič večja članska tekma. Prva favorita v slovenski reprezentanci sta Stevens in Odrova. Slovenski plavalci so doslej na tovrstnih tekmovanjih osvojili 57 medalj, skupaj že 99. Vse je torej v pričakovanju stote. Sjöström, Hosszu, Cseh, Peaty … pa je le nekaj imen, ki bodo zagotovo zaznamovala to evropsko prvenstvo. 200 kravl v moški konkurenci je vedno poslastica, prav tako 400 mešano. Na 800 kravl se bosta skušali čim bolje odrezati Tjaša Oder in Katja Fain. Na 100 mešano je bil Peter Mankoč kar desetkrat prvak, od tega devetkrat zapored, v tej disciplino bo nastopila tudi Tjaša Pintar, ki bo med našimi plavala največ disciplin, kar pet, kravl, prsno in mešano. 50 delfin čaka Nastjo Govejšek. Bau bo tekmoval na 1500 kravl.