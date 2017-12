Nastop Stevensa v finalu na 50 m prsno Športni prispevki RTV SLO2 Evropsko prvenstvo v plavanju v 25-metrskih bazenih bo od srede, 13., do nedelje, 17. 12., bo v montažnem bazenu v novi večnamenski dvorani v Københavnu. Slovenijo zastopa 11 plavalcev: 8 žensk in 3 moški. Za nekaj naših bo to prvič večja članska tekma. Prva favorita v slovenski reprezentanci sta Stevens in Odrova. Slovenski plavalci so doslej na tovrstnih tekmovanjih osvojili 57 medalj, skupaj že 99. Vse je torej v pričakovanju stote. Sjöström, Hosszu, Cseh, Peaty … pa je le nekaj imen, ki bodo zagotovo zaznamovala to evropsko prvenstvo. Že prvi dan bo udarni, saj bo že na sporedu finale 50 metrov prsno, slovenska paradna disciplina zadnjih let. Na zadnjem prvenstvu stare celine je prvak postal Damir Dugonjić, premagal je tudi Peatyja. Zdaj bo serijo skušal nadaljevali Peter John Stevens, sicer svetovni podprvak v kratkih bazenih. 50 prsno bodo plavala tudi štiri slovenska dekleta: Vozlova, Vovkova, Pintarjeva in Čelikova. Na 400 kravl bo plaval Martin Bau.

Nastop Stevensa v finalu na 50 m prsno Športni prispevki Evropsko prvenstvo v plavanju v 25-metrskih bazenih bo od srede, 13., do nedelje, 17. 12., bo v montažnem bazenu v novi večnamenski dvorani v Københavnu. Slovenijo zastopa 11 plavalcev: 8 žensk in 3 moški. Za nekaj naših bo to prvič večja članska tekma. Prva favorita v slovenski reprezentanci sta Stevens in Odrova. Slovenski plavalci so doslej na tovrstnih tekmovanjih osvojili 57 medalj, skupaj že 99. Vse je torej v pričakovanju stote. Sjöström, Hosszu, Cseh, Peaty … pa je le nekaj imen, ki bodo zagotovo zaznamovala to evropsko prvenstvo. Že prvi dan bo udarni, saj bo že na sporedu finale 50 metrov prsno, slovenska paradna disciplina zadnjih let. Na zadnjem prvenstvu stare celine je prvak postal Damir Dugonjić, premagal je tudi Peatyja. Zdaj bo serijo skušal nadaljevali Peter John Stevens, sicer svetovni podprvak v kratkih bazenih. 50 prsno bodo plavala tudi štiri slovenska dekleta: Vozlova, Vovkova, Pintarjeva in Čelikova. Na 400 kravl bo plaval Martin Bau.