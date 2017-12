Everton zadel za Gremio Športni prispevki RTV SLO2 V Združenih arabskih emiratih poteka svetovno klubsko nogometno prvenstvo, na katerem nastopajo zmagovalci lige prvakov vsake celine. V prvem polfinalu se bosta pomerila brazilski Gremio iz Porto Alegreja in mehiška Pachuca. Gremio se je v polfinale uvrstil neposredno kot aktualni prvak južnoameriškega pokala Libertadores. Moštvo Pachuce je zmagovalec lige prvakov Severne in Srednje Amerike ter Karibov. V polfinale so se uvrstili s četrtfinalno zmago nad prvakom afriške lige prvakov Casablanco. Zadetek za zmago je v podaljšku dosegel Guzman. Zagotovo nas čaka zanimiv ameriški dvoboj, poln čustev, za preboj v nedeljski finale. Reporter bo Aleš Potočnik.

Everton zadel za Gremio Športni prispevki V Združenih arabskih emiratih poteka svetovno klubsko nogometno prvenstvo, na katerem nastopajo zmagovalci lige prvakov vsake celine. V prvem polfinalu se bosta pomerila brazilski Gremio iz Porto Alegreja in mehiška Pachuca. Gremio se je v polfinale uvrstil neposredno kot aktualni prvak južnoameriškega pokala Libertadores. Moštvo Pachuce je zmagovalec lige prvakov Severne in Srednje Amerike ter Karibov. V polfinale so se uvrstili s četrtfinalno zmago nad prvakom afriške lige prvakov Casablanco. Zadetek za zmago je v podaljšku dosegel Guzman. Zagotovo nas čaka zanimiv ameriški dvoboj, poln čustev, za preboj v nedeljski finale. Reporter bo Aleš Potočnik.