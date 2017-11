Analiza 1. Polčasa tekme Maribor – Olimpija Športni prispevki RTV SLO2 Maribor ali Olimpija med štirimi najboljšimi v slovenskem pokalnem tekmovanju? Če ne bi bilo presenečenj v športu in še posebej v nogometu, bi veljal odgovor: Olimpija. Zmaga Ljubljančanov na prvi tekmi s 3 : 0 je velika prednost, za mnoge neulovljiva. Toda s tem se ne strinjajo v mariborskem taboru, saj so prepričani, da lahko pred domači gledalci nadoknadijo zaostanek iz Ljubljane. Tekma v Ljudskem vrtu je že tretja v tem mesecu med Mariborom in Olimpijo, izkupiček pa izenačen (tako kot na lestvici državnega prvenstva): po ena zmaga na vsaki strani in en neodločeni izid. Torej, privlačno srečanje najboljših v Sloveniji. Tudi pred kamerami naše TV. Komentator bo Ivo Milovanović.

