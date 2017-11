Nastopi Slovencev v finalni seriji Športni prispevki RTV SLO2 Sezona svetovnega pokala 2017/2018 v smučarskih skokih prinaša 8 ekipnih in 23 posamičnih tekem, od teh sedem izjemno napetih preizkušenj na letalnicah. V bogati sezoni bosta tudi svetovno prvenstvo v poletih in vrhunec na olimpijskih igrah. Skakalce pa čaka še boj za lovoriki na novoletni in nordijski turneji. Prvič v zgodovini se bo sezona začela v Wisli na Poljskem, za uvod je na sporedu moštvena preizkušnja. Na teh je slovenska reprezentanca do zdaj zmagala devetkrat.

Nastopi Slovencev v finalni seriji Športni prispevki Sezona svetovnega pokala 2017/2018 v smučarskih skokih prinaša 8 ekipnih in 23 posamičnih tekem, od teh sedem izjemno napetih preizkušenj na letalnicah. V bogati sezoni bosta tudi svetovno prvenstvo v poletih in vrhunec na olimpijskih igrah. Skakalce pa čaka še boj za lovoriki na novoletni in nordijski turneji. Prvič v zgodovini se bo sezona začela v Wisli na Poljskem, za uvod je na sporedu moštvena preizkušnja. Na teh je slovenska reprezentanca do zdaj zmagala devetkrat.