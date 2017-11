Zadetki iz prvega polčasa s tekme Irska - Danska Športni prispevki RTV SLO2 274 Reprezentanci Irske in Danske sta se uvrstili v dodatne kvalifikacije z drugim mestom v skupini D (Irska je bila dve točki za Srbijo) in skupini E (Danska je bila pet točk za Poljsko). Ekipi sta odigrali že kar 9 tekem v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, doslej so bili za zmago več uspešnejši Danci. Toda Skandinavci so zadnjič premagali Irce leta 1985. Zadnji prijateljski tekmi so prepričljivo dobili Irci s 3 : 0 in 4 : 0. Toda dodatne kvalifikacije so nekaj posebnega, zato lahko pričakujemo ogorčen boj dveh enakovrednih reprezentanc za mesto med 32 najboljših prihodnje leto v Rusiji.

