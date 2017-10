Zadnja minuta tekme Slovenija – Hrvaška Športni prispevki RTV SLO2 Slovenski rokometaši s pripravljalnima tekmama s starimi znanci Hrvati začenjajo priprave na januarsko evropsko prvenstvo. Srečanja teh dveh reprezentanc so bila vedno, ne glede na status tekme, zanimiva, borbena in privlačna za gledalce. Spomin na zgodovinski januarski dvoboj na svetovnem prvenstvu je še kako prisoten, in v tem duhu bo tudi tekma v Stožicah. Reporter bo Ivo Milovanović.

