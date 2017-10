Šušnjara in Dangubić ponovila vaji Športni prispevki RTV SLO2 Obračun prvoligaša Celja in vodilnega drugoligaša Mure je ob obračunu Olimpija―Maribor (zaradi obveznosti Maribora v ligi prvakov je prestavljen na november) najbolj zanimiv v četrtfinalu slovenskega pokala. Celjani so pred tem opravili z Nafto in Dravo, Mura pa z Zaricom in, presenetljivo, Domžalami. Sicer pa sta tekmeca iz Celja in Murske Sobote že zmagovalca tega tekmovanja, Celjani so zmagali leta 2005, Mura pa deset let prej. Mura je bila takrat na dveh tekmah uspešnejša prav proti Celju (1 : 0, 0 : 0). Na stadionu Z'dežele se obeta zanimiv dvoboj, ki bo končni odgovor dobil čez teden dni v Murski Soboti, ko bo znan polfinalist iz tega dvoboja. Tekma v Celju se bo začela z našim neposrednim prenosom na 2. programu ob 17.10, komentator bo Ivo Milovanović.

