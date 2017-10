Avtogol Djourouja za vodstvo Portugalske proti Švici Športni prispevki RTV SLO2 V kvalifikacijski skupini B se bo zmagovalec tekme med Portugalsko in Belgijo neposredno uvrstil na svetovno prvenstvo, poraženec pa bo najbrž moral v dodatne kvalifikacije. Portugalci so v odlični formi, na čelu z najboljšim igralcem na svetu Cristianom Ronaldom. Ta lovi nov svetovni rekord v številu doseženih golov za državno reprezentanco. Trenutno je pri številki 78! Švicarji so ena najbolj stabilnih reprezentanc, saj so v dosedanjih kvalifikacijah dosegli same zmage. Ostale ekipe v tej skupini (Madžarska, Ferski otoki, Andora, Latvija) so bile v kvalifikacijah samo statisti.

