Slovaki in Angleži zmagali v zadnjem krogu Športni prispevki RTV SLO2 33 Slovenski nogometni reprezentantje bodo odigrali še zadnjo kvalifikacijsko tekmo skupinskega dela za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Zadnji nasprotniki bodo Škoti. V boju za drugo mesto v skupini in za preboj v dodatne kvalifikacije so še tri reprezentance: Slovenija, Škotska in Slovaška.

