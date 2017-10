Cesar po 100. nastopu za reprezentanco Športni prispevki RTV SLO2 Slovenski nogometni reprezentantje bodo odigrali še zadnjo kvalifikacijsko tekmo skupinskega dela za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Zadnji nasprotniki bodo Škoti. V boju za drugo mesto v skupini in za preboj v dodatne kvalifikacije so še tri reprezentance: Slovenija, Škotska in Slovaška.

Cesar po 100. nastopu za reprezentanco Športni prispevki Slovenski nogometni reprezentantje bodo odigrali še zadnjo kvalifikacijsko tekmo skupinskega dela za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Zadnji nasprotniki bodo Škoti. V boju za drugo mesto v skupini in za preboj v dodatne kvalifikacije so še tri reprezentance: Slovenija, Škotska in Slovaška.