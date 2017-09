Zadetek Tosuna za zmago Turčije nad Hrvaško Športni prispevki RTV SLO2 91 V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo bomo spremljali zanimivo tekmo v skupini I. Po sedmih srečanjih vodilna na lestvici Hrvaška prihaja na vroče gostovanje v Turčijo. Za gostitelje bo tekma pomembnejša v boju za svetovno prvenstvo, saj so na lestvici šele četrti, 5 točk za Hrvati. Prvi dvoboj med tema dvema nasprotnikoma se je lani septembra končal z neodločenih 1 : 1. Reprezentanci tekmo začenjata z različno popotnico. Turki so v soboto z 2 : 0 izgubili z Ukrajinci, Hrvati pa so z zadetkom Vide v prestavljeni tekmi v nedeljo ugnali Kosovo. Glavna moč Hrvaške je dvojec na sredini igrišča Rakitić, Modrić. Turki pa so začeli novo reprezentančno obdobje. Poleti so na tamkajšnji zvezi odpustili selektorja Fatiha Terima, pred težko nalogo pa je zdaj Mircea Lucescu.

Zadetek Tosuna za zmago Turčije nad Hrvaško Športni prispevki V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo bomo spremljali zanimivo tekmo v skupini I. Po sedmih srečanjih vodilna na lestvici Hrvaška prihaja na vroče gostovanje v Turčijo. Za gostitelje bo tekma pomembnejša v boju za svetovno prvenstvo, saj so na lestvici šele četrti, 5 točk za Hrvati. Prvi dvoboj med tema dvema nasprotnikoma se je lani septembra končal z neodločenih 1 : 1. Reprezentanci tekmo začenjata z različno popotnico. Turki so v soboto z 2 : 0 izgubili z Ukrajinci, Hrvati pa so z zadetkom Vide v prestavljeni tekmi v nedeljo ugnali Kosovo. Glavna moč Hrvaške je dvojec na sredini igrišča Rakitić, Modrić. Turki pa so začeli novo reprezentančno obdobje. Poleti so na tamkajšnji zvezi odpustili selektorja Fatiha Terima, pred težko nalogo pa je zdaj Mircea Lucescu.