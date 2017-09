Polfinalni dvoboj Mihaela Žganka in Aleksandra Kukolja Športni prispevki RTV SLO2 82 Na svetovnem prvenstvu v judu bodo na sporedu še zadnji trije slovenski nastopi. V moški kategoriji do 90 kilogramov se bo predstavil Mihael Žgank. V ženski pa bosta nastopili še dve predstavnici celjskega kluba Sankaku. V kategoriji do 70 kilogramov bo to Gorenjka, ki že nekaj let vadi pod vodstvom trenerja Fabjana, Anka Pogačnik. V kategoriji do 78 kilogramov pa se bo prvikrat na svetovnih prvenstvih na blazine podala Klara Apotekar.

