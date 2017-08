SP v judu: Boj Trstenjakove za zlato medaljo Športni prispevki RTV SLO2 134 Četrtek bo najpomembnejši dan tokratnega svetovnega prvenstva za slovensko reprezentanco. Na tatamijih bo tudi branilka naslova svetovne prvakinje in aktualna olimpijska ter evropska prvakinja Tina Trstenjak. Nesporna številka ena ženske kategorije do 63 kilogramov zadnjih let bo napadala že peto zaporedno zlato medaljo na velikih tekmovanjih. V tej kategoriji bo nastopila tudi mlada Andreja Leški.

