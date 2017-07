Podelitev priznanj vsem nosilcem majic na Dirki po Franciji Športni prispevki RTV SLO2 12 Letošnja, 104. dirka po Franciji, dirka vseh kolesarskih dirk, je dolga 3450 kilometrov in razdeljena v 21 etap: 9 ravninskih, 5 razgibanih, 5 gorskih in dve vožnji na čas. Kolesarji bodo obiskali tri sosednje države: Nemčijo, Belgijo in Luksemburg. Vozili bodo čez 5 glavnih pogorij Francije: Vogeze, Juro, Pireneje, Centralni masiv in na koncu še Alpe. Značilnost dirke je malo kronometrskih kilometrov in ponovna uvedba bonifikacijskih sekund za najboljše na ciljih posameznih etap. Na največji dirki na svetu bodo nastopili štirje Slovenci, največ pričakujemo od Primoža Rogliča.

