Nastop kajakašic v Plovdivu Športni prispevki RTV SLO2 13

Po daljšem premoru se nadaljujejo tekme v kajaku in kanuju na mirnih vodah. Tekmovalke in tekmovalci so zbrani v Plovdivu v Bolgariji, kjer se bodo borili za kolajne evropskega prvenstva. Med njimi bo peterica naših: mlada kajakaša Blaževič in Šmit, na daljših razdaljah bo tekmoval Zakrajšek, največ pa pričakuje Špela Ponomarenko Janić, ki bo veslala na 200 m, z Anjo Osterman pa na 500 m tudi v dvojcu. Janićeva je bila letos na vseh tekmah svetovnega pokala na zmagovalnih stopničkah, do tretjega mesta pa sta na podobni tekmi priveslali tudi že z Ostermanovo. Reporter bo Marjan Fortin.