Ronaldo povedel Portugalce v vodstvo

V drugem kolu skupinskega dela pokala konfederacij se bosta v skupini A pomerili reprezentanci Rusije in Portugalske. Gostitelje turnirja in prihodnjega svetovnega prvenstva čaka precej težja naloga kot v prvem kolu. Za uvod so z 2 : 0 premagali Novo Zelandijo. Tokrat jih čakajo aktualni evropski prvaki Portugalci s Cristianom Ronaldom na čelu. Zadnji obračun teh dveh tekmecev je bil prijateljski. Pred letom in pol so Rusi na domačem terenu današnjega nasprotnika premagali. Reporter tekme bo Aleš Potočnik.