Vidal visoko skočil in zabil z glavo Športni prispevki RTV SLO2

Na večerni tekmi drugega dne jubilejnega 10. pokala konfederacij se bosta v Moskvi srečala Čile in Kamerun, južnoameriški in afriški prvak. Čilenci bodo na tem tekmovanju nastopili prvič, Kamerunci, ki so se v Rusijo kvalificirali zadnji, pa tretjič. Po izpadu v skupinskem delu leta 2001 so dve leti kasneje igrali v finalu, v njem pa po podaljšku izgubili proti Francozom. Reporter bo Anže Bašelj.