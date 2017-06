Gol Cedrica za Portugalsko Športni prispevki RTV SLO2 171

Portugalska na pokalu konfederacij nastopa prvič v zgodovini. Evropski prvaki so si mesto v Rusiji zagotovili po dramatičnem finalu s Francozi, ki so ga z zadetkom Ederja dobili z 1 : 0. Na drugi strani stoji Mehika, ki je za letošnji nastop na turnirju v Rusiji premagala ZDA. To je bil obračun dveh zadnjih zmagovalcev zlatega pokala. Tekma je bila v Pasadeni, Mehika pa je v podaljšku zmagala s 3 : 2. Reporter bo Urban Laurenčič.