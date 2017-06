Zadnjih pet minut tekme Slovenija – Portugalska Športni prispevki RTV SLO2 140

Tekma v koprski Bonifiki bo odločila, kdo se bo uvrstil na evropsko prvenstvo: Slovenija ali Portugalska? Izbranci Veselina Vujovića bi odšli na Hrvaško januarja 2018 tudi ob neodločenem izidu, vendar ob tem Portugalci ne smejo doseči več kot 25 golov. Slovenski rokometaši so doma favoriti, zato pričakujemo zmago. Ni nobenega dvoma, da je kakovost na slovenski strani, vendar je v sredo prišlo opozorilo tudi iz portugalskega tabora, saj so Nemci imeli kar zahtevno delo na gostovanju na Portugalskem. V Bonifiki znajo obiskovalci pripraviti imenitno vzdušje in zagotovo bo Slovenija, ki še ne bo v popolni postavi, dobila veliko pomoč. Tekma se bo začela ob 20. uri, komentator bo Ivo Milovanović, strokovni sodelavec pa Roman Pungartnik.