Giroud z imenitnim strelom Francoze popeljal v vodstvo Športni prispevki RTV SLO2 340

V Stockholmu se bosta v kvalifikacijah za svetovno nogometno prvenstvo v Rusiji pomerili Švedska in Francija. To bo derbi v skupini A, saj reprezentanci zasedeta prvi dve mesti. Francozi v dosedanjih kvalifikacijah še niso izgubili, Švedi pa so na petih tekmah trikrat zmagali, enkrat remizirali in enkrat izgubili. Obeta se dobra nogometna predstava. Reporter bo Urban Laurenčič.