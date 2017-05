Dobrovoljc po uri finala Domžale popeljal v vodstvo Športni prispevki RTV SLO2

V slovenskem nogometu v sezoni 2016/17 manjka le še izid v pokalnem tekmovanju. Tokrat bomo na koprski Bonifiki spremljali obračun Olimpije in Domžal. Prvič v finalu, vendar četrtič v pokalnem tekmovanju. Ljubljanskega prvoligaša so na poti do finala čakale težje preizkušnje in po zmagi nad Mariborčani v polfinalu je prevzel vlogo favorita. Konec koncev je tudi v državnem prvenstvu pred Domžalčani, ki so sicer v minuli sezoni ob Mariboru igrali najbolj učinkovito (po 63 golov). Pričakujemo odprto, učinkovito igro na obeh straneh, kajti pravega »evropskega« pritiska ne bo, saj sta se obe ekipi že uvrstili v kvalifikacije v evropski ligi. Vsekakor pa ne bo manjkala želja po peti ljubljanski in drugi domžalski pokalni lovoriki. Olimpija bi si s pokalnim naslovom malce le olajšala prvenstvene brazgotine.