Podaljšek na tekmi Rogaška – Union Olimpija Športni prispevki RTV SLO2 3

Rogaška in Union Olimpija se v finalu državnega košarkarskega prvenstva nista še nikoli pomerili med seboj. A Slatinčani so letos odločeni prvič v zgodovini dvigniti pokal. Imajo prednost domačega igrišča, ki se je letos že izkazalo za pomembno. Drži pa tudi, da je Olimpija v polfinalu odigrala le dve tekmi, kar pomeni, da je imela več časa za pripravo in počitek. Odločala bo dnevna forma in tudi število razpoložljivih košarkarjev. Prvo finalno tekmo bo komentiral Miha Mišič.