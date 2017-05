Vaja Saša Bertonclja na svetovnem pokalu v Kopru Športni prispevki RTV SLO2 379

Slovenija 13. gosti gimnastično tekmovanje svetovnega pokala. Po Mariboru in Ljubljani je prireditev premierno v Kopru. Med več kot 160 prijavljenimi so tudi vsi naši najboljši, ki bodo skušali mešati štrene nekaterim favoriziranim telovadcem iz tujine. Že prvi dan finalnih bojev na orodju naj bi se za zmago na svojih paradnih orodjih borila nekdanja olimpijska prvaka Berki iz Madžarske in Zanetti iz Brazilije. Prvi je favorit na konju, drugi na krogih. Sicer pa bomo v soboto dobili še najboljše telovadce na parterju ter pri ženskah na preskoku in dvovišinski bradlji. Reporter bo Peter Kavčič.