Nastop Petra Prevca v finalu ekipne tekme

Z moštveno preizkušnjo na Holmenkollnu se bo začelo novo tekmovanje v zgodovini smučarskih skokov: norveška skakalna turneja. Tekme bodo tako kot do zdaj štele za točkovanje svetovnega pokala, obenem pa tudi za skupno zmago na turneji štirih norveških skakalnic. Skupna zmaga prinaša velik pokal in 60.000 evrov. Tekmovalci bodo v 10 dneh opravili 16 skokov, rezultati vseh bodo šli v končni seštevek točk. Štele bodo tudi točke, zbrane v kvalifikacijah, in posamični rezultati moštvenih tekem. Reporter bo Aleš Potočnik.