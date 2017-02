Vožnja Ilke Štuhec v superveleslalomu

51. sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju se je začela konec oktobra na ledeniku Rettenbach nad Söldnom, končala pa se bo sredi marca v Aspnu v Ameriki. Smučarji in smučarke bodo na več kot 80 tekmah na treh celinah tekmovali za velika in male kristalne globuse. Lanska sezona je pripadla Avstrijcu Marcelu Hirscherju in Švicarki Lari Gut, kako bo letos? Sezona, vrhunec katere je bilo svetovno prvenstvo v St. Moritzu, se bo prvič po dvajsetih letih končala v Severni Ameriki.