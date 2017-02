Nastopi Slovencev v prvi vožnji

Tradicionalno se veliko smučarsko tekmovanje konča z moškim slalomom. Ta običajno postreže s spektaklom in nepredvidljivim razpletom. Vsi namreč tvegajo več kot običajno, saj na svetovnem prvenstvu štejejo le medalje. Glede na posebnost terena v St. Moritzu je favoritov za naslov svetovnega slalomskega prvaka več, vseeno pa vse poti do zmage vodijo preko Henrika Kristoffersena. Tekmo bosta spremaljala Urban Laurenčič in Matjaž Vrhovnik.