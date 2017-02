Prevc v prvi seriji poletel 143 m

Olimpijska skakalnica Okurajama nad Saporom bo gostila že 69. in 70. tekmo za svetovni pokal. Po olimpijskih igrah 1972 je prizorišče svetovnega pokala vse od prve sezone 1979/80. In že na prvih dveh tekmah je dvakrat stopil na stopničke pokojni Bogdan Norčič (2. in 3. mesto). Saporo je Slovencem v zadnjih letih prinesel ogromno veselja, Peter Prevc je zmagal trikrat, Jernej Damjan enkrat, kar štirikrat pa se je na stopničke zavihtel tudi Robert Kranjec. Okurajama je doslej postregla z zmagami domala vseh velikanov skokov, največkrat je bil najboljši legendarni Finec Matti Nykänen – šestkrat. Dva superšampiona pa na tej napravi še nimata zmage, Noriaki Kasai in Janne Ahonen. Kdo bo letos najboljši, mogoče spet naši orli? Reporter bo Andrej Stare.