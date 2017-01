Finalni boji na paralelnem slalomu v Stockholmu

Zadnja tekma alpskih smučarjev pred svetovnim prvenstvom bo mestna tekma v Stockholmu. Lani se je izkazala za zelo mikavno, z velikim številom gledalcev. Tudi letos pričakujemo napete boje v moški in ženski konkurenci. Tekma bo štela tudi za slalomski seštevek svetovnega pokala, kar bo predvsem pomembno za Kristoffersena in Hirscherja. Reporterja bosta Urban Laurenčič in Tomaž Hudomalj.