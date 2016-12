Festival Slovenska polka in valček 2016: Alpski kvintet 11:30 Slovenska polka in valček 2016 ‒ Alpski... 25. dec. 2016

V ritmih polke bodo svoje tekmovalne pesmi predstavili Veseli Dolenjci (Pazi se na morju), Ansambel Jug (Dober par), Lun'ca (Zgodba najina), Maj (Frizerski salon), Dolenjski zvoki (Najina jesen) in Mladi korenjaki (Najin poljub), tekmovalne valčke pa bodo predstavili ansambli Slovenski zvoki (Včasih ljubezen pač mine), Naveza (Če lahko bi me slišala), Zaka' pa ne (Boš ob meni vse življenje?), Čuki (Lahko noč), Sekstakord (V srcu si) in Hozentregarji (Moja kraljica srca). Spremljevalni program festivala Slovenska polka in valček 2016 pa bo posvečen 50-letnici delovanja ansambla Alpski kvintet. Člani ansambla vas bodo v 10-minutnem venčku uspešnic popeljali skozi svoj glasbeni Abraham. Voditelja Darja Gajšek in Blaž Švab. 1:52:26 Slovenska polka in valček 2016 8. apr. 2016

Slovenska polka in valček 2005. Vsakoletni festival SLOVENSKA POLKA IN VALČEK je prav gotovo eden zelo gledanih festivalov predvsem tudi pri ljubiteljih narodnozabavne glasbe, zato smatramo, da je lepo če se katerega iz prejšnjih let tudi kdaj spomnimo. Tako smo za danes pripravili nekaj pesmi iz festivala leta 2005. Želimo vam prijetne trenutke. 38:50 Slovenska polka in valček 2007 21. sept. 2014

10.1.2014 Od začetka oktobra se je v oddajah Slovenski pozdrav predstavilo 24 ansamblov, ki so se potegovali za nastop na festivalu Slovenska polka in valček 2013. V finalu boste tako slišali 6 polk in 6 valčkov, skupaj 12 ansamblov. Igrali in peli bodo AKORDI – NAJINA ZGODBA (Rok Švab / Fanika Požek /Rok Švab), STIL – TO NI K'R NEKI (Primož Ilovar / Vera Šolinc / Primož Ilovar), ŠTRAJK – ZATE (Dejan Bojanec / Darja Gajšek / Dejan Bojanec), SMEH – LJUBICA MOJEGA SRCA (Žiga Školc / Žiga Školc / Ans. Smeh), VIHAR – KJE JE NAJIN TIH VEČER (Brane Klavžar / Branko Zupanc / Brane Klavžar), NAVEZA – S TABO VSE JE LEPŠE (Rok Švab / Vera Šolinc / Rok Švab), MLADI UPI – ZDAJ ME POGLEJ (Matic Supovec / Darinka Kovač / Mladi upi), ANS. PETAN – LEPA SI (Primož in Denis Petan / Primož Petan / Denis in Primož Petan), NEMIR – NA LEPIH PRTIČKIH (Tine Lesjak / Ivan Sivec / Tine Lesjak), OGNJENI MUZIKANTI – SONCE SIJE SPET (Robert Smolnikar / Renata Smolnikar / Robert Smolnikar), VIKEND – LJUBEZEN RAZDELJENA (Peter Fink / Fanika Požek / Peter Fink) ter TAPRAVI FALOTI – SKRIVNOSTNO DEKLE (Mateja in Bojan Grabner / Mateja Grabner / Tapravi faloti). Voditelja: Andrej HOFER in Blaž ŠVAB 24:44 Slovenska polka in valček 2013, 3. del 10. jan. 2014