Radio na radiu. Za šalo in tudi zares. Paradni voz slovenske radijske dnevno aktualne in politične satire. Po navadi šaljiva, a večkrat presneto zavezujoča oddaja. Radio Ga Ga je piker, posmehljiv, zajedljiv, nabrit, skrivnosten, brezkompromisen, vedno aktualen in mogoč v nemogočem. Sašo Hribar in njegova ekipa sijajnih imitatorjev znanih osebnosti iz političnega in javnega življenja vsak petek poskrbijo za radosten in presenečenj poln skok poslušalcev v konec tedna.