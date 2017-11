Radio GA - GA Radio GA - GA - video RTV RA1 175 Sašo Hribar, Tilen Artač, Jure Mastnak, Nejc Mravlja, Aleksander Pozvek in Marko Cirman, ki iz tedna v teden skrbijo za nepredvidljiva presenečenja, se tudi ta petek vračajo v studio Prvega. Neugnani, nepredvidljivi, neizprosni in neodvisni satiriki ter imitatorji, ki jim ne manjka iskrive prodornosti, bodo tudi tokrat nedvomno neponovljivo izvirni. Kritičen, zajedljiv, radosten in vedno aktualen skok v konec tedna vas znova čaka v petek po 10. uri na Prvem.

