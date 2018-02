Mraz; na območju Maribora zaradi mraza umrla ena oseba Radijska tribuna RTV RAMB 298 V Radijski tribuni smo govorili o temi, ki nam že nekaj dni greni življenje – o nizkih temperaturah, zaradi katerih trpijo mnogi ljudje in tudi živali. Reševalca Adriano Goričan in Boris Peršak iz ZD Maribor sta med drugim povedala, da je na območju Maribora po spletu nesrečnih okoliščin in predvsem zaradi mraza umrla ena oseba. Prisluhnite kako poskrbeti, da bomo brez večjih posledic prestali te nenavadno nizke temperature. Božidar Kunej iz Lovske zveze Slovenije pa je povedal, kako pomagati živalim. Oddajo je pripravila Breda Čepe.

Mraz; na območju Maribora zaradi mraza umrla ena oseba Radijska tribuna V Radijski tribuni smo govorili o temi, ki nam že nekaj dni greni življenje – o nizkih temperaturah, zaradi katerih trpijo mnogi ljudje in tudi živali. Reševalca Adriano Goričan in Boris Peršak iz ZD Maribor sta med drugim povedala, da je na območju Maribora po spletu nesrečnih okoliščin in predvsem zaradi mraza umrla ena oseba. Prisluhnite kako poskrbeti, da bomo brez večjih posledic prestali te nenavadno nizke temperature. Božidar Kunej iz Lovske zveze Slovenije pa je povedal, kako pomagati živalim. Oddajo je pripravila Breda Čepe.