Ogrevanje v mrzlih jesenskih dneh Radijska tribuna RTV RAMB V minulih hladnih dnevih je v mariborskih stanovanjih marsikoga že tako zazeblo, da se je želel ogreti. Kako so se na te želje odzvali pri največjem mariborskem dobavitelju toplotne energije, Energetiki, in kako so sicer pripravljeni na novo kurilno sezono, je v radijski tribuni povedal direktor Alan Perc.

