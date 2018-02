Janez Mejač o čarobnosti in izzivih plesa Proslave in slavnostne seje RTV SLO1 46 prenos v živo iz Cankarjevega doma, režiser prenosa: Slavko Hren Državno proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku s podelitvijo Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada sta tokrat zasnovala koreografa Rosana Hribar in Gregor Luštek. Proslava bo temeljila predvsem na plesu in glasbi z interpretacijo Prešernove poezije skozi gib. Nastopili bodo tudi mariborski simfonični orkester in slovenski raperji.

