Proslava ob dnevu državnosti Proslave in slavnostne seje RTV SLO1 116

25. junija praznujemo spomin na eno največjih prelomnic v slovenski zgodovini – spomin na dan, ko je Slovenija postala formalno neodvisna. Na ta dan sta bili sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina samostojnosti. S tem dejanjem se je pričela 10-dnevna osamosvojitvena vojna ali vojna za Slovenijo, s katero je Republika Slovenija med 27. junijem in 7. julijem 1991 odbila napad jugoslovanske vojske in tako potrdila svojo neodvisnost od Socialistične federativne republike Jugoslavije. To je bil prvi oboroženi spopad na Balkanu po drugi svetovni vojni.