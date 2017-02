Po proslavi vas vabimo še k ogledu oddaje Prešerno po Prešernu, kjer bomo v živo spremljali dogajanje po proslavi v preddverju Cankarjevega doma, naši gostje pa bodo med drugim kulturni minister Tone Peršak, dobitnika Prešernove nagrade slikarka Metka Krašovec in prevajalec Aleš Berger. Režiser: Slavko Hren (Prešernova proslava bo v neposrednem prenosu na MMC TV omogočena tudi s tolmačem v znakovnem jeziku za gluhe in naglušne.) 36:54 Prešerno po Prešernu

7. feb. 2017

prenos v živo iz Cankarjevega doma, režiser prenosa: Slavko Hren Državno proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku s podelitvijo Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada z naslovom Pevcu vedno sreča laže je tokrat zasnovala režiserka Neda Bric. Skozi večer in podelitev nagrad nas bodo popeljali Valvasor, Trubar in Prešeren. 1:15:00 Proslava ob slovenskem kulturnem... 7. feb. 2017

23. decembra 1990 je potekal plebiscit, na katerem so volivci z da ali ne odgovorili na vprašanje “Ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država?” Izidi plebiscita so bili uradno razglašeni tri dni pozneje, zato 26. december praznujemo kot državni praznik. Najprej se je praznik imenoval dan samostojnosti, potem pa ga je državni zbor leta 2005 s spremembo zakona o praznikih in dela prostih dnevih dopolnili še z “in enotnosti”. S spremembo imena naj bi poudarili izraženo enotnost državljanov, ki so se na plebiscitu odločili za samostojno Slovenijo. 57:38 Proslava ob dnevu samostojnosti in... 23. dec. 2016

Neposredni prenos osrednje proslave ob dnevu Rudolfa Maistra bo iz kulturnega doma v Dornavi - v spomin na velikega Slovenca, domoljuba, kulturnika, bibliofila, pesnika in generala, Rudolfa Maistra, ki je 23. novembra 1918 ustanovil slovensko vojsko in z njo razorožil zaščitno stražo, tako imenovano Zeleno gardo mariborskih Nemcev, ter s tem preprečil sklep mestnega sveta, da bi Maribor in štajersko Podravje priključili k Avstriji. Prav zaradi tega danes na tem prelepem delu Slovenije govorimo svoj, materin jezik. Govorniki: Rajko Janžekovič (župan občine Dornava), mag. Milan Lovrenčič (predsednik zveze DGM) in mag. Dejan Židan (podpredsednik vlade in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano). V delih slovenskih domoljubov se vam bodo predstavili pevci in glasbeniki iz Dornave in okolice: Komorni zbor Glasis, Moški oktet iz Dornave, Romana Zelenjak, Komorni zbor Magnificat, Kvartet klarinetov ter pevci Otroškega in mladinskega zbora iz OŠ dr. Franja Žgeča Dornava. Voditelja: Ingrid Vrabl in Matej Zorko. Scenarij Slavica Bratuša. Vabljeni k ogledu! 58:12 Osrednja proslava ob dnevu Rudolfa... 22. nov. 2016

Reformacija predstavlja gibanje za prenovo Cerkve, ki ga je v začetku 16. stoletja sprožil profesor biblične teologije Martin Luter. Luter je 31. oktobra 1517 na vrata cerkve v Wittenbergu v Nemčiji obesil 95 tez o prenovi Cerkve in tako opozoril na krizo v njej. Začelo se je reformno gibanje, ki je privedlo do notranje preureditve Katoliške cerkve in tudi do nastanka novih cerkva. V slovenskem prostoru je bila osrednja osebnost tega gibanja Primož Trubar (1508-1586), ki je leta 1550 napisal Katekizem, prvo knjigo v slovenskem jeziku in prvo slovensko tiskano knjigo na sploh. Katekizmu je nato dodal še Abecednik, kjer se je oprl na govore osrednjega slovenskega prostora. Trubar je napisal več kot 25 del oziroma polovico vseh knjig, ki so jih napisali slovenski protestantski pisci. 1:12:02 Proslava ob dnevu reformacije 28. okt. 2016