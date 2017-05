Dr. Laurent Hassid Profil RTV SLO1 11

Železne zavese, ki je v obdobju hladne vojne delila vzhod in zahod, ni več. Z njo je padel tudi Berlinski zid. Toda meja, ograj in preprek ni v našem svetu nič manj. Nekateri zidovi preprečujejo vstop, drugi odhod, vsi pa nas delijo. O tem je ta teden v Ljubljani predaval dr. Laurent Hassid, profesor geografije na Universite Paris 13. O zidovih in ograjah se bomo z njim pogovarjali tudi v oddaji Profil. Voditeljica: Ksenija Horvat