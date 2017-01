V Poročilih ob 13.00 in 15.00 se lahko sleherni delovnik v letu dvakrat dnevno hitro in učinkovito seznanite z vsemi najpomembnejšimi novicami iz domovine in sveta. V teh krajših informativnih oddajah dajemo prednost hitrosti, ažurnosti in jedrnatosti. Po slabih desetih minutah, namenjenih tema oddajama, lahko rečete, da ste videli in slišali najpomembnejše, kar se je tisti dan dotlej zgodilo.