V oddaji Pregreha brez greha se sladkamo brez sladkorja in bele moke. Tokrat bomo izvedeli več o načinu prehranjevanja z nizkim deležem ogljikovih hidratov in visokim deležem maščob (LCHF). Maja bo gostila prehranskega strokovnjaka, dipl. dietetika Gašperja Groma, ki ga poznamo kot enega vodilnih prehranskih strokovnjakov in zagovornikov tega načina prehranjevanja. Gorazd nam bo pokazal, kako narediti tisto res pravo, dobro, gosto vročo čokolado, in izdal recept za eno najlepših in najokusnejših sladic, znamenito Pavlovo – torto, ki je ime dobila po sloviti balerini Ani Pavlovi. Mojster ponovne uporabe pa bo iz stare vinilke izdelal stensko uro.

Oddaja Pregreha brez greha prinaša dva nova sladka recepta, ki ne vsebujeta glutena in sladkorja. Tokrat nam bo slaščičarski mojster Gorazd Potočnik pokazal, kako narediti hitro tortico iz lončka, ki jo pripravimo kar v mikrovalovni pečici. Predelali bomo znamenito klasiko - schwarzwaldsko torto, ki jo v Sloveniji poznamo pod imenom črni gozdiček. Voditeljica Maja pa ima za nas pripravljenih veliko zanimivosti; v oddaji bo gostila strokovnjakinjo z Nacionalnega instituta za javno zdravje, Vido F. Turk, dipl. dietologinjo, s katero bosta govorili o sladkorju, sladkornih pasteh in o tem, kje vse se skriva sladkor ter kako se mu izogniti. Manjkal ne bo niti nasvet mojstra ponovne uporabe, ki nam bo pokazal, kako lahko iz zavržene stare škatle izdelamo dekorativno škatlo za nakit ali kozmetiko.

V oddaji Pregreha brez greha bosta slaščičarski mojster Gorazd Potočnik in voditeljica Maja Nemec pripravljala malo drugačno panakoto, predelala pa bosta tudi klasično, vsem dobro znano torto Sacher. Tokratna pregreha ne bo vsebovala ne belega sladkorja in ne glutena, primerna bo za diabetike, občutljive na gluten in vse tiste, ki pazite na vnos ogljikovih hidratov. Prehranska strokovnjakinja nam bo svetovala, kako prepoznati preobčutljivost na gluten, kakšne so pasti pri uživanju glutena, kje ga lahko najdemo in na kaj moramo biti pozorni. Ne bo manjkal niti primer ponovne uporabe, kjer nam bo mojster Nino pokazal, kako lahko iz stare slike naredimo uporaben in všečen pladenj za naš dom.