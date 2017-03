San Di EGO

Oddaja POPŠOP prinaša novice in novosti iz sveta slovenske pop glasbe. Vsakih štirinajst dni bo gledalcem na voljo pregled najbolj zanimivih glasbenih dogodkov, koncertov, nastopov … Ekipa oddaje bo domače glasbene ustvarjalce in izvajalce obiskovala med njihovim ustvarjanjem in snovanjem idej, v virtualnem studiu oddaje pa bo enega izmed njih tudi gostila. Voditelj oddaje Nejc Šmit bo v vsaki oddaji s svojim glasbenim gostom na terenu opravil intervju in ga postavil tudi pred kakšen nenavaden izziv. V POPŠOPU vas bodo tudi spomnili na glasbene dogodke, ki jih ne smete zamuditi. Z nekaj znanja in sreče boste lahko prišli tudi do kakšne nagrade.