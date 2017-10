Pogovor s predsednikom UEFE Aleksandrom Čeferinom Pogovori z znanimi osebnostmi RTV SLO2 Ekskluzivni pogovor s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom. Leta 2011 je postal predsednik Nogometne zveze Slovenije, pet let kasneje pa je zasedel vrh evropske nogometne piramide. Ob volilni zmagi z 42 : 13 je dobil veliko odgovornost, Slovencem pa takrat sporočil: »Smo bolj sposobni, kot si priznamo in priznamo drug drugemu; tudi na drugih področjih lahko igramo pomembne vloge.« Nekaj več kot leto po izvolitvi smo ga obiskali v stari pisarni v Grosupljem. Kako ocenjuje svoje prvo leto in kakšni bodo njegovi nadaljnji koraki, pa v pogovoru z Anžetom Bašljem.

