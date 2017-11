Helena Vurnik – Pozabljena umetnica Platforma RTV SLO1 10 Kdo je umetnica, ki je dala barvitost arhitekturi Ivana Vurnika in z ornamentiko ustvarila najbolj znamenit primer secesije v ljubljanski arhitekturi in obenem eno najbolj fotografiranih ljubljanskih stavb, Zadružno gospodarsko banko? Helena Vurnik, rojena Kottler, je bila na secesijskem Dunaju rojena in izobražena umetnica. Imela je ambicijo postati profesionalna umetnica, poroka z Ivanom Vurnikom pa je njeno življenje postavila na glavo in postala je sodelavka v moževem projektu - razviti slovenski narodni slog. V Narodni galeriji, kjer hranijo njeno zapuščino, je prvič na ogled pregledna razstava dela te skoraj pozabljene umetnice. Avtorica oddaje: Polona Balantič Režiser: Slavko Hren

