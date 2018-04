Vinko Möderndorfer, Minoli Salgado Pisave RTV SLO1 2 Vinko Möderndorfer je v svojem novem romanu Druga preteklost zaobjel čas od tridesetih do devetdesetih let 20. stoletja na Slovenskem in spregovoril o človeških usodah v obdobju velikih zgodovinskih preizkušenj. Pisatelja zanimajo predvsem ljudje in nepredvidljivost življenja, vpetega v zgodovino. V monumentalni pripovedi na osemsto straneh romaneskne junake najbolj zaznamuje druga svetovna vojna, pisatelj pa se posveča predvsem njihovim značajem, čustvom in osebnim odločitvam. Tudi roman Malo prahu na očeh britanske pisateljice šrilanških korenin Minoli Salgado govori o travmatičnih dogodkih polpretekle zgodovine. V središču pripovedi je državljanska vojna na Šrilanki, posledice katere še ne izzvenijo, ko doživi otoška država nov udarec – uničujoči cunami v decembru 2004. Avtorica oddaje: Alenka Zor Simoniti Režiserka: Petra Hauc

