Andrej Medved, Miklavž Komelj in Agata Tomažič Pisave RTV SLO1 7 Andrej Medved je avtor obsežnega pesniškega opusa, v katerem izstopa pred kratkim izdana zbirka Muca – La chatte. Z njo se je pesnik poklonil svoji muci, ki mu je veliko pomenila in ki je dajala njegovemu vsakdanu pridih lepote, nežnosti in bližine. Pesnikovo pero zastane ob vsaki podrobnosti fizične podobe živali, odstira pa tudi pogled v njeno nedoumljivo naravo, ki ostaja skrivnost. Tudi v najnovejši zbirki Miklavža Komelja Liebestod je precej pesmi posvečenih živalim. Pesnik izvirno raziskuje in na novo postavlja mejo med življenjem in smrtjo in s paradoksalno pesniško govorico odkriva globlje razsežnosti bivanja. Oddajo bo sklenila predstavitev romana Tik pod nebom Agate Tomažič. Avtorica pronicljivo spregovori o krizi tiskanih medijev, o nespodbudnem ozračju v veliki časopisni hiši in o prepadu med starejšo in mlajšo generacijo. Avtorica oddaje: Alenka Zor Simoniti, režiserka: Petra Hauc

