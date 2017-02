Tokrat bodo o svojih novih delih spregovorili trije avtorji, po poklicni usmeritvi naravoslovci. Zdravnik, imunolog in mikrobiolog dr. Alojz Ihan osvetli iz različnih zornih kotov človekov strah pred smrtjo v knjigi esejev Čas nesmrtnosti, zdravnica Veronika Dintinjana tudi s svojo drugo zbirko V suhem doku navduši bralca s tenkočutno pesniško pisavo, fizik Mitja Drab pa podpisuje prepričljiv pesniški prvenec Nočne živali. Avtorica oddaje: Alenka Zor Simoniti, režiserka: Petra Hauc 29:43 Alojz Ihan, Veronika Dintinjana in Mitja... 13. feb. 2017

Tokratna oddaja postavlja v središče kratko prozo. Noben glas Suzane Tratnik prinaša zgodbe o otroštvu kot o elementarni lekciji življenja. Jani Virk pripoveduje v zbirki zgodb Med drevesi o točkah preloma v življenju posameznikov, Lucija Stepančič pa odslikava v knjigi Tramvajkomanda, oddelek za pritožbe banalnost v medčloveških odnosih in sodobni družbi. Avtorica oddaje: Alenka Zor Simoniti 30:06 Suzana Tratnik, Jani Virk in Lucija... 16. jan. 2017

Mojca Kumerdej potrjuje s svojim novim romanom Kronosova žetev izvrstno pisateljsko kondicijo. Dogajanje je postavljeno na konec 16. stoletja, osnovni zgodovinski okvir romana pa so nasprotja med luterani in katoliki pri nas. Pisateljica je ustvarila imeniten roman o dobi, ki ima v naši zavesti pogosto enoznačne, klišejske obrise in z močjo suverene , slikovite literarne pisave poustvarila dramatične premike v posamezniku in zgodovini. Uroš Zupan, eden najvidnejših sodobnih slovenskih pesnikov, v novi pesniški zbirki Avtomobilski bluz upesnjuje minevanje časa, spomin in ranljivost posameznikove intime. Zajema iz življenja in ga z neizumetničeno, prepričljivo estetsko močjo posreduje bralcu. Avtorica oddaje: Alenka Zor Simoniti 29:53 Mojca Kumerdej, Uroš Zupan 12. dec. 2016

Pisave: Jiři Bezlaj, Jedrt Lapuh Maležič Tokrat bosta predstavljeni deli, v katerih ima mladost očarljiv in hkrati presunljiv odsev. Akademski kipar Jiři Bezlaj pripoveduje v romanesknem prvencu Evangelij za pitbule o generaciji današnjih gimnazijcev. Petintrideset let je poučeval umetnostno zgodovino na bežigrajski gimnaziji in stkal z dijaki prijateljski odnos. Zgodbe, ki so mu jih zaupali, je strnil v pripoved gimnazijke Koke, ki se sooča s tesnobo in praznino, premaguje pa ju s cinizmom in humorjem. Roman je prepričljiva upodobitev smešno-grenkih epizod v odraščanju generacije, ki se sooča z zgrešenim šolskim sistemom in diktatom družbene uspešnosti za vsako ceno. O psihičnih stiskah govori tudi knjiga kratkih zgodb Težkomentalci. Gre za prozni prvenec književne prevajalke Jedrt Lapuh Maležič, ki se je podala v duševni svet junakinje Amber, ki se zdravi v psihiatrični bolnišnici. Tematska srž Težkomentalcev je rušenje tabujev in stereotipov o duševnih težavah in iskanje svobodne, ustvarjalne, individualne življenjske poti. Avtorica oddaje: Alenka Zor Simoniti 29:57 Pisave: Jiři Bezlaj, Jedrt Lapuh Maležič 10. okt. 2016

Tokrat bo beseda tekla o knjigah kratkih zgodb treh nadarjenih pripovednikov. Jure Jakob je uveljavljeno pesniško ime, tokrat pa se je prvič posvetil prozi. Povezovalna nit njegovega dela »Hiše in druge prosti spisi« je spomin na otroštvo in odraščanje ter upočasnjen, na drobne življenjske detajle osredotočen tok pripovedi. Avtorju je uspelo sijajno poustvariti pristno izkušnjo, odkriti v jeziku globoko in hkrati preprosto izpovedno moč in z njo povedati tisto, kar človek vidi, čuti in doživlja, kar živi. Tudi Urban Vovk, literarni kritik, prevajalec, urednik in esejist se je želel preizkusiti v nečem novem. »Garaže« prinašajo kratke zgodbe s primesmi esejistike, tematsko pa je tudi ta knjiga v znamenju spomina, otroštva in odraščanja. Pisatelj spregovori o razkritju resnice o sebi kot o eni redkih milosti. Življenje v najrazličnejših odtenkih je preprečljivo prelil v črke tudi Jasmin B. Frelih, predstavnik najmlajše literarne generacije. Po odmevnem romanu Na/pol je zdaj tu njegova knjiga kratke proze Ideoluzije. Razpon tem je zelo širok, v ospredju pa je želja po spreminjanju sveta, po družbenem angažmaju mladih. Pisatelja zanimajo etične odločitve, zanima ga pot v prihodnost, čeprav se zdi, da so junaki njegovih zgodb obstali pred zaprtimi vrati. Avtorica oddaje: Alenka Zor Simoniti 29:01 Pisave: Jure Jakob, Urban Vovk in Jasmin... 5. sept. 2016

Ob 400. obletnici Shakespearove smrti dobivamo v branje prevod pesmi iz iger velikana svetovne književnosti. Prevajalec Marjan Strojan je izbral tiste dele Shakespearovih dram, ki zvenijo kot poezija, in jih tenkočutno prevedel. Nastala je zbirka poezije Pesmi iz iger, ki ji avtor v drugem delu dodaja svoje pesmi, poimenovane Igre iz pesmi, nekakšne variacije na Shakespearovo poezijo. Shakespeare je vedel, kako izmuzljiva in krhka je človekova eksistenca v ljubezenskem odnosu, in o tem piše v svojem novem romanu Piknik tudi Nataša Sukič. Osvetljuje predanost, strast, nežnost, pa tudi posesivnost in ujetost v ljubezenskem razmerju lezbičnega para, a njena pisava je v tematiziranju ljubezni občečloveška in univerzalna. Posebno svežino in izvirnost prinaša v slovensko poezijo posthumno izdana zbirka Na kratko Mihaele Hojnik. O njej bo spregovorila dr. Ignacija J. Fridl, avtorica izbora pesmi in spremne besede. Avtorica oddaje: Alenka Zor Simoniti 30:27 Marjan Strojan, Nataša Sukič, Mihaela... 16. maj. 2016

Izidor Cankar je bil eden najbolj izobraženih, vplivnih in pomembnih Slovencev 20. stoletja. Karizmatični intelektualec, duhovnik, ki je zapustil svoj stan, je v prvi polovici 20. stoletja odpiral nova poglavja v videnju in razumevanju umetnosti. V slovensko kulturno zgodovino se je zapisal kot umetnostni zgodovinar, pisatelj, urednik, prevajalec in diplomat, ki je znal razbrati duha časa in klic zgodovine. Ob izidu monografije »Izidor Cankar, mojster dobro zasukanih stavkov« bodo o tem znamenitem Slovencu pripovedovali Alenka Puhar, dr. Luka Vidmar in dr. Milček Komelj. Avtorica oddaje: Alenka Zor Simoniti 30:10 130. obletnica rojstva Izidorja Cankarja 25. apr. 2016