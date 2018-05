Pesem Evrovizije 2018, 2. predizbor iz Lizbone, prenos Pesem Evrovizije RTV SLO2 166 V prvem predizboru 63. tekmovanja za pesem Evrovizije 2018 se bodo za deset mest v finalu potegovali predstavniki devetnajstih držav v naslednjem vrstnem redu: Azerbajdžan, Islandija, Albanija, Belgija, Češka, Litva, Izrael, Belorusija, Estonija, Bolgarija, Makedonija, Hrvaška, Avstrija, Grčija, Finska, Armenija, Švica, Irska in Ciper. Pesem Evrovizije je letos po lanskoletni prepričljivi zmagi Salvadorja Sobrala v portugalskem glavnem mestu, v Lizboni. Voditeljice prireditve so kar štiri, Filomena Cautela, Sílvia Alberto, Daniela Ruah in Catarina Furtado. Komentator za gledalce slovenske televizije bo Andrej Hofer.

Pesem Evrovizije 2018, 2. predizbor iz Lizbone, prenos Pesem Evrovizije V prvem predizboru 63. tekmovanja za pesem Evrovizije 2018 se bodo za deset mest v finalu potegovali predstavniki devetnajstih držav v naslednjem vrstnem redu: Azerbajdžan, Islandija, Albanija, Belgija, Češka, Litva, Izrael, Belorusija, Estonija, Bolgarija, Makedonija, Hrvaška, Avstrija, Grčija, Finska, Armenija, Švica, Irska in Ciper. Pesem Evrovizije je letos po lanskoletni prepričljivi zmagi Salvadorja Sobrala v portugalskem glavnem mestu, v Lizboni. Voditeljice prireditve so kar štiri, Filomena Cautela, Sílvia Alberto, Daniela Ruah in Catarina Furtado. Komentator za gledalce slovenske televizije bo Andrej Hofer.